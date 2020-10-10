Петербуржец испугался коронавируса и выпил дезинфектор, установленный в алкомаркете

Петербуржец хлебнул дезинфектор от коронавируса. Фото: vk.com/t9kino

Петербуржец решил хлебнуть дезинфектора, перед тем как выйти из алкомаркета, находящегося в Мурино. Его желание «продезинфицировать» себя запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Запись с нее опубликовало сообщество «Типичное Девяткино / Мурино» во «Вконтакте».

Судя по видео, мужчина на протяжении 30 секунд прыскал себе в рот дезинфицирующее средство из дозатора. Его реакция говорит о том, что ему… понравилось. Автор видеозаписи пошутил, что таким образом покупатель пытается защитить себя от коронавируса.

- Простите, я все понимаю – пятница, жажда, но к такому меня жизнь не готовила, - удивляются комментаторы новости.

Добавим, что защищать себя от коронавируса следует только масками, перчатками, социальной дистанцией и обработкой рук дезинфектором. А петербуржцам старше 65 власти и вовсе рекомендуют сидеть дома, пока рост заболеваемости не прекратится.