Асфальтоукладчик наткнулся на скелет человека во время работ на Мурманском шоссе

Дорожники нашли скелет человека в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

36-летний асфальтоукладчик наткнулся на скелет человека прямо во время работ на 33-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. Бригада трудилась как ни в чем не бывало. Мужчинам предстояло демонтировать полотно на прилегающей дороге, а затем положить взамен новенький асфальт. Однако один из рабочих заметил кое-что странное.

- Мужчина наткнулся на скелет неизвестного человека при демонтаже проезжей части. Он тут же сообщил в полицию. На место выдвинулась следственно-оперативная группа. Найденные останки изъяли и отправили в морг местной клинической межрайонной больницы на судмедэкспертизу. Пока рано судить о возрасте погибшего и причинах смерти, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что в накануне еще одну шокирующую находку обнаружили в Санкт-Петербурге – мертвую блокадницу в шкафу квартиры дома на улице Ушинского.