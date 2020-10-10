Смертельное ДТП автобуса и «Хендая» произошло в Пушкинском районе

ДТП "Хендая" и автобуса унесло жизнь женщины под Пушкиным. Фото: vk.com/spb_today

Ночью под Пушкиным водитель «Хендая» влетел в автобус ЛиАЗ. Все произошло около 04:30 на перекрестке Колпинского шоссе и Промышленной улицы. Известно, что общественный транспорт ехал пустым, без пассажиров, из парка на линию своего маршрута.

- По предварительной информации, «Хендай» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом под управлением 54-летнего мужчины. От жесткого удара 43-летний водитель иномарки получил крайне тяжелые травмы. За его жизнь сейчас борются медики. Его пассажирка, 46-летняя женщина, скончалась на месте происшествия. Проводится проверка по факту происшествия, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилась фотография с места страшной аварии. Судя по снимку, от легковушки не осталось живого места.