Оголенный мужчина избил двух студентов на территории колледжа в Ленобласти

Пьяный хулиган избил студентов и повредил два авто у колледжа в Сланцах. Фото: УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Двое студентов-подростков из Сланцев получили тумаков от пьяного хулигана на территории колледжа, расположенного на улице Кирова. Ребята как ни в чем не бывало шли учиться в минувшую пятницу, 9 октября. Однако внезапно перед входом к ним подскочил мужчина в одних брюках. Слово за слово, и он принялся избивать парней. Охранник техникума долго такую картину наблюдать не стал и нажал на тревожную кнопку.

Вероятно, машины принадлежат студентам либо сотрудникам техникума. Фото: УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После избиения подростков он повредил два автомобиля, припаркованных у колледжа, разбив им лобовые стекла. Наряд вневедомственной охраны был на патрулировании и оперативно приехал на место после вызова. Росгвардийцы увидели, что работник колледжа пытается догнать оголенного мужчину. Общими усилиями его удалось задержать, - рассказывают в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пьяного хулигана в итоге доставили в местный отдел полиции.