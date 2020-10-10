Почти 30 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за прошлый день

29 670 человек обследовали на коронавирус за прошедший день в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти 30 тысяч обследовали на коронавирус за минувшие сутки в Санкт-Петербурге – сразу 29 670 горожан. Новой статистикой поделились в Смольном. Под наблюдением медиков, по данным на 10 октября, находится 3 381 человек. Из этого числа 21 пациент лежит в обсерваторе, 1 057 – контактные, а 2 303 находятся на самоизоляции.

- За прошлый день специалисты обработали 314 вызовов, поступивших по номеру 122 в справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

С 5 октября на портале #МыВместе зарегистрировались уже 323 волонтера из Санкт-Петербурга. Поступило 127 заявок от пожилых горожан, из которых выполнены 72, а остальные пока что в работе. Напомним, петербуржцам, которые нуждаются в помощи волонтеров, могут оставить заявку, позвонив на телефон «горячей линии» 8 (800) 200-34-11.