Число зараженных коронавирусом перевалило за 500 за последние сутки в Санкт-Петербурге

501 человек заболел коронавирусом в Санкт-Петербурге за прошедший день. Фото: Артем КИЛЬКИН

501 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки в Санкт-Петербурге. 10 октября 2020 года стал знаковым днем для России – выявлено сразу 12 846 случаев инфекции. Это максимальный прирост за сутки с начала пандемии.

- По данным на 10 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге диагноз COVID-19 поставлен еще 501 человеку. Рекорд по-прежнему держится за 15 мая, где был 541 зараженный. Итого в городе инфекцию выявили у 47 063 человек с начала пандемии. Также за день выздоровел 251 пациент. Умерло еще 36 человек, - передает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.

Напомним, что в Санкт-Петербурге продлили все действующие ограничения до начала зимы. Власти объясняют это непрекращающимся ростом заболеваемости в городе. От жителей Северной столицы и бизнесменов просят неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы инфекция поскорее пошла на спад и не было необходимости вводить тотальные запреты.