Массовое заражение коронавирусом под вопросом у вахтовиков из Ленобласти

В Ленобласти подозревают массовое заражение коронавирусом у вахтовиков из Киришей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщила об очаге коронавируса в строительном городке вахтовиков в Киришах. Однако позже эта информация была удалена. Как уточнила «Комсомолка», Роспотребнадзор призвал пока подождать, окончательных результатов теста еще нет. Однако под подозрением оказались 23 рабочих.

- Роспотребнадзор опубликует точные данные в воскресенье, 11 октября. Пока рекомендовано не делать скоропалительных выводов по ситуации. Они загрузили в систему данные о 23 подозреваемых на COVID-19, - сообщила «КП-Петербург» пресс-секретарь правительства Ленобласти Екатерина Путронен.

Сейчас в стройгородке за рабочими наблюдают медики. В случае ухудшения состояния заболевшим делают КТ, а далее госпитализируют.

Добавим, что за последние сутки в 47-м регионе коронавирусом заболели еще 96 человек. Новых выздоровлений 28, а смертей нет.