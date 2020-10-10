Спасатели МЧС предупреждают о сильном тумане 11 октября в Ленобласти

Туман нагрянет в Ленобласть ночью 11 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели МЧС выпустили предупреждение о метеорологической обстановке на территории Ленобласти. По прогнозам синоптиков, 11 октября ночью в 47-м регионе в отдельных районах будет сильный туман. В связи с этим в МЧС напоминают элементарные правила безопасности, касающиеся как водителей, так и пешеходов.

- Треть самых серьезных ДТП происходит именно при резком снижении видимости на дорогах из-за туманов. Стаж вождения в данному случае сводится к минимуму. Если нет возможности отложить поездку, то стоит снизить скорость автомобиля в тумане. Останавливаясь на шоссе, нужно постепенно прижиматься к правой обочине дороги. Ориентироваться можно по предметам, расположенным вдоль обочины – деревьям, домам, заборам, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Также водителям категорически советуют включать противотуманные фары. Но и пешеходам расслабляться нельзя, особенно в темное время суток. При движении по обочине у пешехода обязательно должны быть светоотражающие элементы на одежде.