Граффити с Джоном Ленноном появилось в сквере Цоя в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге появилось граффити с Джоном Ленноном. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Граффити с изображение Джона Леннона появилось в сквере Виктора Цоя на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Оно появилось там к 80-летнему юбилею легендарного музыканта, отмечавшегося 9 октября. Примечательно, что 6 октября у музея «The Beatles» художники сделали фреску в честь группы, где «жуки» идут пешеходному переходу у студии Abbey Road.

Леннона убили 8 декабря 1980 года. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Фотографии с новым граффити опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане исключительно положительно отнеслись к креативу художника.

- Коммунальные службы уже в пути. Они любят такое запрашивать! – пошутил один из комментаторов.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за граффити с Бродским. Его закрашивали несколько раз, несмотря на старания поклонников поэта сохранить изображение. Однако недавно в Смольном поддержали идею легализовать уличное искусство.