Неизвестный открыл огонь по прохожим на улице Тимуровской в Санкт-Петербурге

Хулиган открыл огонь по прохожим из охотничьего оружия на улице Тимуровской. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестный злоумышленник открыл огонь по прохожим поздним вечером из корпуса №1 дома №10 на улице Тимуровской в Санкт-Петербурге. Шокированные очевидцы тут же позвонили в полицию, но хулигана и след простыл. К счастью, никто не пострадал. Правоохранителям разве что удалось установить предполагаемое место, откуда велась стрельба.

- Предположительно, злоумышленник стрелял в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже. Вероятнее всего, у него было охотничье оружие. Мотивы поступка просты – явное наплевательство к нормам морали и неуважение к окружающим. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что по статье за хулиганство виновнику, если его найдут, грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также он может отделаться штрафом или обязательными работами.