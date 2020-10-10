Полиция нагрянула с рейдами в ночные клубы Санкт-Петербурга

Полиция проверила ночные клубы в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полицейские нагрянули с рейдами в ночь на 10 октября в бары и клубы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Посмотреть там было на что. Во-первых, стражи порядка выявили большое количество нарушений по продаже алкогольной продукции. Во-вторых, у шести посетителей увеселительного заведения на Конногвардейском бульваре были при себе пакетики с кокаином. Любителей побаловаться с наркотиками доставили в отдел МВД. Чтобы привлечь их по статье за незаконный оборот запрещающих веществ. Но и это не все итоги.

полиция подозревает, что шарики тут не для детских праздников. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- Также из клуба на Гороховой улице изъяты баллоны с закисью азота. Их направили на экспертизу, чтобы в дальнейшем решить, возбуждать или нет уголовное дело, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что эти рейды стали продолжением прошлых, когда полицейские нашли «резиновые» квартиры с большим числом мигрантов все в том же Адмиралтейском районе.