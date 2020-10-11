Погода на 11 октября в Санкт-Петербурге: дожди и похолодание

Собираясь на работу или прогулку, не забудьте прихватить зонтик. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург уверенно взял курс на зиму. На смену теплой и солнечной погоде, радовавшей горожан в минувшую субботу, уже сегодня, 11 октября, придут дожди и ощутимое похолодание. Об этом "Комсомолке" сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем 11 октября пройдет небольшой дождь, - отмечают синоптики. - Температура воздуха составит +12 - +14 градусов. К ночи она упадет до +9 - +11.

И это - только начало. Уже в понедельник, 12 октября, дневная температура понизится до +11 - +13 градусов. Во вторник, 13 октября, станет еще холоднее - до +10 - +12. Кроме того, все дни напролет будут идти дожди - так что не забудьте, выходя на улицу, одеваться теплее и брать с собой зонтик.