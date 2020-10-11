Десятки машин залило кипятком из-за лопнувшей трубы в Московском районе Санкт-Петербурга

Автомобили несколько часов простояли в кипятке. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Нелегкая ночь выдалась у работников коммунальных служб и автовладельцев в Московском районе Санкт-Петербурга. Около половины третьего на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе прорвало трубу. Хлынувший из нее кипяток затопил проезжую часть и тротуары. Об инциденте сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Очень много машин стоят до середины колеса в кипятке, - рассказал мужчина, первым заметивший чрезвычайное происшествие. – Вода текла рекой – хорошо, что на улице никого в это время не было.

Другие участники обсуждения заметили, что кипяток выплеснулся на газоны. Что будет с травой и деревьями, простоявшими в обжигающе-горячей воде несколько часов – не известно, но прогноз у очевидцев неутешительный. Скорее всего, они погибнут.

Спустя несколько минут к месту протечки прибыли коммунальные службы. Удалось ли устранить аварию на данный момент – пока не известно.