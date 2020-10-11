Более 24 000 человек обследовали за сутки на коронавирус в Санкт-Петербурге

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге пока не снижается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Северная столица продолжает бороться с эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2. Так, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге тестированием оказались охвачены 24 153 человека. Об этом сообщает городской оперативный штаб по противодействию инфекции.

- Под медицинским наблюдением находится 3304 человека. Из них 34 - в обсерваторе, 907 - контактные, 2363 - на самоизоляции, - уточняют в оперштабе. - Обработано 258 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге все еще очень далека от идеальной. Заболеваемость растет активными темпами и грозится в скором времени побить майские рекорды. Тем не менее правительство пока что не планирует вводить новые карантинные меры.