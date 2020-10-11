Жителя Петергофа жестоко избили ради двух металлических труб стоимостью в 500 рублей

Налетчикам грозит уголовное дело и до восьми лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Невероятное в своей циничности преступление произошло вчера, 10 октября, в городе Петергоф в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. На улице Чебышевской двое злоумышленников жестоко избили 45-летнего мужчину ради… двух металлических труб стоимостью в 500 рублей. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания свода черепа и ушиб головного мозга, - уточнил источник. – Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Злоумышленников взяли в тот день, спустя три с небольшим часа после совершения преступления. Ими оказались двое безработных местных жителей. Известно, что один из них до того, как ввязаться в историю с трубами, был пять раз судим – в том числе за незаконное приобретение оружия, грабеж и неуплату алиментов. Теперь обоим налетчикам грозит уголовка за разбой – до восьми лет тюрьмы.