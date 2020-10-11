На хулиганов, до смерти забивших мужчину в Шашарах, завели уголовное дело

Шестеро хулиганов, до смерти забивших мужчину в Шушарах, имеют все шансы отправиться за решетку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дикая история с избиением мужчины пьяной компанией в поселке Ленсоветовский (административно подчинен поселку Шушары) получила закономерное продолжение. Как сообщил «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах, на малолетних бандитов завели уголовное дело.

- Оперативная группа задержала шестерых участников избиения, - уточнил собеседник издания. Среди них оказалась как подростки в возрасте 17 лет, так и взрослые парни – 19-27 лет. Никто из компании не учится и не работает.

По информации «Комсомолки», на разбойников завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до пятнадцати лет лишения свободы. Напомним: в минувшую пятницу, 9 октября, пьяная компания налетела на 53-летнего мужчину и зверски избила его руками и ногами. От полученных травм пострадавший скончался.