Каршеринг разнесло вдребезги в Калининском районе Санкт-Петербурга

Авария буквально разнесла автомобиль вдребезги. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Жуткая авария с участием каршерингового автомобиля произошла в ночь с 10 на 11 октября на проспекте Непокоренных в Калининском районе Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, машину ударило о поребрик, а потом впечатало в дерево.

- Водитель начал перестраиваться со средней полосы в левую полосу, машину начало заносить, водитель пытался вырулить, но в итоге машину понесло в правую полосу, перекинуло через поребрик и ударило в дерево, - рассказала свидетельница инцидента в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

По словам девушки, в момент аварии в салоне авто находилось пять человек. Водитель при столкновении погиб, сидевшая рядом с ним девушка получила переломы обеих ног. Остальные отделались испугом. В причинах случившегося в данный момент разбираются правоохранительные органы.