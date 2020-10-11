Спасатели предупредили о плотном тумане в Ленинградской области

Санкт-Петербург к туманам привык. Но и нам расслабляться не стоит. Фото: Артем КИЛЬКИН

В течение ближайших двух дней на территории Ленинградской области может увеличиться количество ДТП, аварий на воде и в воздухе. Всему виной – плотный туман, который будет окутывать регион по ночам и по турам. О неблагоприятным метеорологическом явлении местных жителей сегодня, 11 октября, предупредило МЧС.

- Более трети всех самых серьёзных автомобильных аварий происходит именно в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом. В условиях тумана стаж вождения и технические возможности даже самых передовых марок автомобилей сводятся к минимуму, - напомнили спасатели. - Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, также как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

Сложная обстановка, по предварительным прогнозам, продлится недолго: уже к 14 октября утренние и ночные туманы должны прекратиться.