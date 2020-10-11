Несчастную енотовидную собаку спасли от тяжелой болезни в Санкт-Петербурге

Енотовидная собака, умиравшая от бабезиоза, уверенно идет на поправку. Фото: РКЦентр "Велес"

Специалисты центра помощи диким животным «Велес» отчитались об очередной маленькой победе над смертью и роком: они спасли от тяжелого заболевания енотовидную собаку. Пушистая малышка поступила в центр 8 октября. У животного диагностировали бабезиоз – это достаточно тяжелое заболевание, которое сопровождается лихорадкой, анемией, желтухой, нарушениями работы сердца и дыхательной системы.

- Ситуация, конечно, была тяжелая, - отмечают сотрудники «Велеса». – Но знаете, что? Интенсивное лечение, переливание крови – и теперь можем сказать, что сумели вытащить!

Впрочем, этой победой все, конечно, не заканчивается. На данный момент в «Велесе» содержится сразу несколько енотовидных собак. В том числе одна – сбитая машиной, с серьезным переломом костей таза. Ее спас неравнодушный петербуржец – заметил возле одного из магазинов во Фрунзенском районе и вызвал сотрудников комитета по природопользованию, которые и передали животное в заботливые руки специалистов.