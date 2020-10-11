Пробка длиной в 15 километров образовалась на участке, где самосвал протаранил пешеходный мост

Водители обоих грузовиков родились в рубашках. Фото: администрация Ленинградской области

На то, чтобы устранить последствия ЧП, случившегося сегодня, 11 октября, на 614 километре трассы М-10, потребуется не менее полутора часов. Об этом сообщают в администрации Ленинградской области.

- Объезд проблемного участка будет организован в течение полутора часов, - уточнили в ведомстве. – Предполагаемый маршрут: поворот на региональную дорогу Апраксин Бор – Трубников Бор с дальнейшим выездом на трассу М-11 «Нева».

Между тем на дороге, где произошел инцидент, уже выстроилась огромная пробка. По словам очевидцев, потоки автомобилей стоят в две стороны. Очередь из машин растянулась по меньшей мере на 15 километров – от деревни Померанье до деревни Болотница. На месте работает спецтехника – дорожные службы растаскивают пострадавший транспорт и убирают обломки перехода. По предварительной информации в результате инцидента никто не пострадал.

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