Штормовое предупреждение объявили в Ленинградской области

Особенно осторожными призывают быть автомобилистов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупредило горожан об опасном явлении. По информации ведомства, начиная с 21:00 11 октября на территории региона будет наблюдаться густой и плотный туман. Видимость упадет до 500 метров и менее.

- В связи с этим повышается вероятность возникновения аварий на дорогах, а также в акваториях рек и озер и на железнодорожном транспорте, - отмечают спасатели. – Кроме того, для грибников, охотников и рыболовов возникает риск заблудиться в лесу – в том числе и с летальным исходом.

Правила безопасности в этом случае, как обычно, простые. Если вы автомобилист – не гоняйте по дорогам, следуйте за ориентирами (заборы, лесные массивы и так далее) и всегда держите включенными габаритные огни и фары ближнего света. Если пешеход – носите светоотражающую одежду, держитесь подальше от опасных объектов, а лучше вообще не выходите на улицу без особых на то причин.