Стало известно о пострадавших на трассе М-10, где самосвал снес надземный переход

Конструкция рухнула на два автомобиля - самосвал и проезжавшую мимо фуру. Фото: СОЦСЕТИ

Тяжелая авария с самосвалом, который на полном ходу обрушил пешеходный мост неподалеку от города Любань в Тосненском районе Ленинградской области, могла бы обернуться десятками жертв. Однако, как ни удивительно, пострадавший в этой истории только один. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России по городу и региону.

- В аварии пострадал только водитель грузовика, из-за которого, собственно, и произошло обрушение, - уточнил источник. – В результате ДТП он получал травмы средней степени тяжести и был отправлен в больницу.

Между тем дорожные службы разбирают завалы, которые образовались на месте инцидента. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 614 километр трассы М-10 направлены три автокрана и три бригады дорожных рабочих. Тем не менее сколько займет процесс расчистки проезжей части, пока не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самосвал обрушил надземный переход в Ленобласти

Многотонная конструкция рухнула на проезжую часть и придавила две машины (подробности)