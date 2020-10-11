Появилось видео обрушенного надземного перехода в Ленинградской области

Судя по всему, расчистить завалы удастся еще не скоро. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Официальный канал МЧС России в Telegram опубликовал видео с места обрушения надземного перехода на 614-м километре трассы М-10 неподалеку от города Любань в Ленинградской области. Напомним: как стало известно ранее, переход снес водитель самосвала, не заметивший, что у его автомобиля на ходу открылся кузов.

- В настоящий момент на месте происшествия работает дорожная техника – в том числе три автокрана, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». – Точных сроков завершения работ мы пока назвать, к сожалению, не можем.

Тем не менее уже сейчас понятно, что работы затянутся, как минимум, до утра – переход лежит на земле, все пространство вокруг завалено осколками пластика и металлическими конструкциями. Удивительно, но такое тяжелое происшествие обошлось без жертв – единственным пострадавшим оказался сам водитель самосвала.