Рухнувший на дорогу надземный переход в Любани убрали с проезжей части

Движение по трассе М-10 восстановлено после ЧП с надземным переходом в Любани / Фото: ФКУ Упродор "Северо-Запад"

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило о том, что движение по трассе М-10 "Россия" с 6:45 часов утра понедельника, 12 октября 2020 года, восстановлено. Всю ночь рабочие бригады убирали последствия серьезного ЧП - накануне в районе поселка Любань в Тосненском районе Ленинградской области надземный переход обрушился на проезжую часть.

- После получения информации о ДТП, сотрудники эксплуатирующей подрядной организации оперативно прибыли на место происшествия и приступили к демонтажу конструкций надземного пешеходного перехода, расчистке проезжей части, эвакуации поврежденных в результате ЧП грузовых автомобилей, - сообщили в организации.

В результате обрушения моста пострадал водитель авто / Фото: ФКУ Упродор "Северо-Запад"

Для расчистки дороги на место была доставлен спецтехника - два крана грузоподъемностью 25 тонн и два крана грузоподъемностью 120 и 250 тонн.

Напомним, что обрушение моста произошло в 17:20 часов. Под переходом проезжал самосвал с поднятым кузовом, который, по данным, ГИБДД, и снес конструкцию. В результате пострадал 49-летний водитель автомобиля Volvo FM.

На данный момент движение по трассе восстановлено и осуществляется по одной полосе в каждом направлении.