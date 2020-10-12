Каршеринг снес "Пежо" на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге

ДТП каршеринга и "Пежо" на набережной Фонтанки попало на видео Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла в ночь на понедельник, 12 октября 2020 года, в центре Санкт-Петербурга. Около часа ночи на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки автомобиль каршеринга снес на полной скорости легковушку "Пежо", в которой находились четыре человека. По рассказам очевидцев в социальной сети, ДТП произошло из-за неработающих светофоров.

- Четверо молодых ехали на "Пежо" по главной дороге по Московскому проспекту от технологического института в сторону Садовой. Сбавили скорость перед перекрестком до 40-50 километров в час, но это их не спасло от несущегося по набережной под 80-90 километров в час "Кашкая". За рулем был парень, на вид трезвый, - рассказал свидетель ДТП.

Несмотря на сильный удар, почти все участники аварии остались целы, так как в машинах сработали подушки безопасности. Однако пострадала одна из пассажирок "Пежо". Карета скорой помощи госпитализировала девушку с травмой головы.

Момент ДТП попал на камеру одного из участников движения. Сотрудники дорожной инспекции разбираются в причинах аварии.