Холодный атмосферный фронт изменит погоду в Санкт-Петербурге 12 октября 2020 года

Холодно и дождливо будет в Петербурге 12 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Осень в Санкт-Петербурге уже не остановить. Такой прогноз делают синоптики. В понедельник, 12 сентября 2020 года, погоду в Северной столице будет диктовать холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и серое небо. Горожанам следует прихватить с собой зонты, выходя из дома.

- Сегодня, 12 октября, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует холодный атмосферный фронт. Неторопливо смещаясь по территории региона, он закроет небо плотными облаками, временами вызывая дожди, - сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Одеваться в понедельник тоже стоит потеплее. По словам синоптика, температура воздуха в течение дня будет постепенно понижать, и теплее всего будет только в утренние часы. Днем в Петербурге ожидается плюс 11-13 градусов, по Ленинградской области в районе плюс 9-14 градусов тепла. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В целом, вся будущая неделя ожидается прохладной и пасмурной. Во вторник и среду, 13 и 14 октября, в городе на Неве до плюс 12и дожди.