Ожесточенный бой лосей за самку попал на видео в Ленинградской области

На видео попал брачный бой лосей в Ленинградской области Фото: принтскрин видео.

Известный кандидат биологических наук из Санкт-Петербурга Павел Глазков смог запечатлеть на видео серьезную баталию - брачный бой лосей. Уникальные кадры выяснения отношений между двумя самцами зоолог сделал во Всеволожском районе Ленинградской области. У сохатых как как раз завершился сезон гона, когда рогатые решали, кто их них более достойный "жених". Видео было опубликовано в сети в воскресенье, 11 октября 2020 года.

- Предварительно удалось найти на верховом болоте остров, на котором земля была буквально перепахана копытами "женихов". Нашел характерные признаки мест гона: заломы веток и пахучие гонные ямы, - рассказал Глазков, как ему посчастливилось снять видео.

На кадрах два молодых лося сталкиваются рогами, так как каждый из них претендует на лосиху. Во время периода размножения, который именуется гоном, самцы становятся агрессивными, почти не едят, сильно худеют и теряют почти треть массы.

В поисках невест лоси преодолевают сотни километров. Сталкиваясь с соперником, они вступают в ожесточенный бой, который может продолжаться несколько часов.