Рабочий погиб, упав в траншею под канализацию в городе Волхов

Мужчина погиб в Волхове во время земляных работ / Фото: СК Ленобласть

В городе Волхов, что в Ленинградской области, 37-летний мужчина погиб во время земельных работ на проспекте Державина. Днем в воскресенье, 11 октября 2020 года, у дома 65 сотрудниками ООО "СтройМонолитСервис" велось строительство водопровода и ливневой канализации. В какой-то момент под рабочим обвалился грунт, и он рухнул в траншею.

- В результате нарушения правил безопасности при ведении работ, произошел обвал грунта траншеи и травмирование мужчины 1983 года рождения, который скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия, - сообщили в следственном комитете 47-го региона.

После трагедии на место сразу же выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела. Сразу же было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое повлекло за собой смерть человека.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают детали произошедшего. Назначены ряд судебных экспертиз.