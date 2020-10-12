У метро «Пионерская» два автобуса и полностью перекрыли Коломяжский проспект

У метро "Пионерская" сцепились два автобуса и трамвай. Фото: vk.com/spb_today

Общественно-транспортное ДТП произошло утром понедельника на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей. Здесь столкнулись сразу два автобуса и трамвай. В результате движение по перекрестку было почти полностью перекрыто.

- Автобус притер трамвай, трамвай перекрыл Коломяжский. Другой автобус-гармошка, видимо, пытался объехать и зачем-то перекрыл проспект Испытателей, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы произошедшего.

По опубликованным в соцсети фото видно, что повреждения у транспорта еле заметные, но уехать с места ДТП без оформления аварии нельзя. Поэтому оживленный перекресток с несколькими полосами движения тут же встал в пробку.

По состоянию на 10:00 последствия ДТП уже устранены и движение на этом участке нормализовалось. Впрочем, пробка здесь традиционно стоит по всему Коломяжскому проспекту. От проспекта Королева и до набережной Черной речки.