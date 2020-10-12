В бизнес-центре у ДК имени Ленсовета произошел пожар

В бизнес-центре у метро "Петроградская" возник пожар. Фото: vk.com/spb_today

Пожар произошел утром понедельника, 12 октября в бизнес-центре «Каменноостровский». В здании, расположенном рядом с ДК имени Ленсовета, задымилась вентиляция.

- В 10:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Каменноостровский проспект, 40. В административном здании происходит горение вентиляции, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Из-за угрозы распространения огня пожару сразу же был присвоен повышенный номер 1-Бис.Сейчас на месте ЧП работают шесть единиц техники и 28 человек личного состава МЧС.

Как сообщает пресс-служба экстренного ведомства, по состоянию на 10:40 огонь локализован.

Пока сведений о погибших или пострадавших на данный момент не поступало. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.