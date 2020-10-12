Еще 538 человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки

Еще 538 человек заболели коронавирусом в Петербурге 12 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается стремительный рост заражения коронавирусом. На утро понедельника, 12 октября 2020 года, оперативный штаб по COVID-19 сообщил еще о 538 новых пациентах, подхвативших инфекцию. Все они уже находятся на лечении.

- С начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 48 129 человек. Из них 31 631 выздоровели, 269 за последние сутки. Новых смертей зафиксировано не было. Всего от коронавируса в Северной столице скончались 3 241 человек, - сообщили в оперативном штабе.

Ежедневный прирост уже почти достиг максимума, который был зафиксирован в Петербурге 15 мая. Тогда за сутки COVID-19 был подтвержден у 541 человека.

Правительство города продолжает напоминать жителям, что важно соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте. Это поможет избежать очередных строгих ограничений.