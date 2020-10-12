Водитель «Шкоды» погиб при столкновении с лосем утром 12 октября

Водитель "Шкоды" погиб при столкновении с лосем под Сосновым Бором. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло утром 12 октября в Ломоносовском районе Ленинградской области. На трассе «Красная Горка - Коваши - Сосновый Бор» черная «Шкода Рапид» на полном ходу сбила вышедшего на дорогу лося. Водитель машины погиб на месте.

- По предварительной информации 12.10.2020 около 08:20 часов на 6-м км автодороги «Красная Горка - Коваши - Сосновый Бор», водитель, управляя автомобилем «Шкода», совершил наезд на дикое животное (лось), - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От удара многокилограммовая туша лося промяла крышу машины и влетела в салон. Шансов выжить у водителя машины практически не было. Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

Сейчас личность погибшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, что зоологи предупреждали воителей об опасности осенней миграции лосей, связанной с их брачным периодом. В такие периоды сохатые преодолевают сотни километров по лесу и нередко выскакивают на дороги.