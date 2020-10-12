Заказное убийство бизнесмена из "лихих 90-х" раскрыли в Новгородской области спустя 23 года

В Новгородской области раскрыли заказное убийство бизнесмена 23-летней давности Фото: принтскрин видео.

В Новгородской области раскрыто заказное убийство бизнесмена, совершенное 23 года назад. Как стало известно в понедельник, 12 октября 2020 года, полиция задержала 59-летнего мужчину, который проходит по подозрению, как один из исполнителей. Второй, 40-летний новгородец, уже сидит в тюрьме за другие преступления.

- Труп 38-летнего бизнесмене, генерального директора магазина "Зенит-Новсад" Александра Садриева было обнаружено 14 марта 1997 года в подъезде дома, где он жил. Тело его было изрешечено пулями. Уголовное дело возбудили, но подозреваемых найти не смогли, - сообщили в следственном комитете.

В августе 2020 года дело снова было восстановлено. Следователям удалось установить исполнителей, мотив и заказчика убийства.

о версии следствия, бизнесмен был расстрелян за отказ платить криминальным структурам за "крышевание".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.