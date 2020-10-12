Власти Ленобласти высказались насчет ужесточения ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом

Власти Ленобласти пока не планируют ужесточать карантинные меры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Ленинградской области пока не планируют ужесточать карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. По мнению руководства региона, система здравоохранения успешно справляется с потоком пациентов. Кроме того есть надежда на сознательность самих жителей Ленобласти.

- В Ленинградской области пока не планируется введение строгих ограничений. Власти региона рассчитывают на ответственность граждан и соблюдение ими санитарных мер. В зоне повышенного внимания находятся Киришский и Тосненский районы – в случае ухудшения ситуации, они будут переведены в «красную» зону, - сообщает пресс-служба областного правительства.

На 12 октября в регионе имеется 1095 мест для инфекционных больных. Сейчас заняты 736 коек. При этом суточный прирост по заболевшим - 90 человек. 99 заразились, а девять - выздоровели.

Но не больные лечатся в стационарах и пока ситуация по оценкам властей стабильная.