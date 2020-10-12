Смольный выкупит здания на Чугунной улице для больницы Святителя Луки

В здании на Чугнунной улице появится амбулатория с возможностью приема "ковдиных" пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга выкупят нежилые корпуса завода «ЛОМО» на Чугунной улице. В будущем здесь расположатся новые корпуса больницы Святителя Луки. В них будет запланировано и инфекционное отделение на 165 коек.

- Постановлением из бюджета города выделяются средства на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга объектов недвижимого имущества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 46 литера Ж (площадью 2973,7 кв. м) и по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.46 литера В (площадью 39,1 кв. м), - сообщает пресс-служба Смольного.

Общая стоимость недвижимости оценена в 104 миллиона 880 тысяч рублей.

После перепрофилирования здесь будет создано круглосуточное амбулаторное отделение медпомощи, которое можно перепрофилировать под стационар для больных с коронавирусной инфекцией на 165 коек.

Напомним, что с 12 октября больницы Святителя Луки начала принимать «ковидных» пациентов.