Беглом поздравил кадровых работников с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга поздравил кадровиков с профессиональным праздником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 12 октября 2020 года, отмечается День кадрового работника. Губернатор Санкт-Петербурга поздравил всех специалистов с их профессиональным праздником, отметив, что их работа оказалась особенно ценна во время пандемии.

- Отделы по работе с персоналом объединяют и укрепляют коллективы в сложные моменты. В этом году кадровые службы нашего города точно и оперативно реагируют на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, обеспечивают бесперебойное функционирование своих предприятий, организаций и учреждений в условиях перевода значительной части коллег на удаленный режим, - сказал градоначальник.

Также Беглов отметил, что кадровики продолжают делать все возможное для повышения качества жизни петербуржцев.

- Благодарю вас за надежность, добросовестность, верность служебному долгу и призванию, умение трудиться с полной отдачей, - добавил губернатор.