Погибшим под поездом метро на станции «Выборгская» оказался 18-летний житель Череповца

При падении на рельсы метро погиб 18-летний житель Череповца. Фото: vk.com/spb_today

Стала известна личность человека, упавшего под поезд на красной ветке метро. ЧП произошло в минувшее воскресенье на станции «Выборгская». Движение по всей линии было приостановлено.

- 11 октября в 17:25 на станции метро «Выборгская» пассажир упал с платформы под начавший движение электропоезд. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия, - сообщил источник «КП-Петербург».

Около 20 минут поезда не шли по красной ветке от станции «Площадь Ленина» до «Девяткино».

В 17:45 тело было извлечено с путей, после чего составы пошли в обычном графике. Прибывшие на место оперативники нашли документы погибшего, пот которым удалось установить его личность. жертвой трагического происшествия стал житель Череповца (Вологодская область) 2002 года рождения.

Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются следователи, записи с камер наблюдения изъяты.