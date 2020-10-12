Массовое ДТП почти полностью перекрыло движение на внешней стороне КАД

Массовое ДТП перекрыло проезд по КАД. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП с участием грузовика, «Газели» легковушки и шаланды почти полностью перекрыло проезд по внешнему кольцу КАД в районе Кудрово. Сильнее всего движению мешает тягач с полуприцепом, который сложился пополам и перегородил все полосы кроме обочины.

- На внешней стороне КАД от съезда на Мурманское шоссе до съезда на Колтуши пробка. Авария с участием более пяти автомобилей, фура посреди дороги сложилась пополам плюс несколько грузовичков размотало, дорога перекрыта и только обочина идет кое-как, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Застрявшие в пробке водители «благодарят» участников аварии за потерянное время и испорченные планы. А жители Кудрово, которые могут видеть затор из окон, подтверждают, что с движением на проблемном участке дела обстоят не очень: «Все стоит мертво».

Судя по фото, серьезно пострадавших в ДТП нет, однако официальных сведений из ГИБДД пока не поступало.