Три улицы закроют для движения до декабря в Санкт-Петербурге с 15 октября 2020 года

Три улицы в Петербурге закроют до декабря с 15 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На текущей неделе в Санкт-Петербурге перекроют ряд улиц в связи с производственными работами. Так, автомобилистов ждут несколько краткосрочных ограничений, а также и долгих, вплоть до середины декабря. В понедельник, 12 октября 2020 года, ГАТИ озвучила новый список планируемых перекрытий.

- С 13 по 19 октября будет закрыта улица Седова от дома 77/28 до бульвара Красных Зорь, а также по бульвару от Седова до дома 1 литера А по тому же бульвару. С 20 октября по 2 ноября по бульвару Красных Зорь от улицы Бабушкина до улицы Седова и по улице Седова у улицы Полярников, - рассказали в ГАТИ.

С 14 по 21 октября перекроют движение по боковому проезду Петергофского шоссе, у дома 36, строение 1 по улице Доблести. С 15 октября по 2 декабря будет закрыта улица Стойкости от бокового проезда по проспекту Маршала Жукова до улицы Солдата Корзуна.

Также с 15 октября по 15 декабря будут закрыты Ириновский проспект от Бокситогорской до Передовиков, и проспект Солидарности от улицы Коллонтай до улицы Лопатина.