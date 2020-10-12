Мужчина расстрелял из ружья дом своих родственников в Ленинградской области

Мужчина обстрелял дом своего дяди в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области продолжительный семейный конфликт довел до стрельбы. Около десяти часов вечера в воскресенье, 11 октября 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Мыслино Волховского района местный житель стреляет по дому соседей из ружья. Правоохранители немедленно выехали на место.

- Оказалось, что стрельба произошла из-за длительного конфликта между родственниками. Стрелком оказался 44-летний житель Санкт-Петербурга, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стрелял мужчина по дому своего 73-летнего дяди. В это же время там находилась 68-летняя супруга пенсионера. Племянник выстрелил четыре раза в стену, сел в машину "Ладу Приору" и уехал. На южной стене дома обнаружены 15 отверстий.

Агрессивного родственника задержали спустя пару часов на проспекте Испытателей. Там он успел устроить конфликт с водителем эвакуатора.

Мужчина доставлен в полицию, возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют причины такого отношения к родне.