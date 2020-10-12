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Общество

Выплаты на первого ребенка петербургские мамы смогут оформить в МФЦ

Единовременная компенсация полагается молодым женщинам в возрасте от 19 до 24 лет включительно
Лилия КОЗЛОВА
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Молодые мамы Петербурга смогут запросить выплату за первого ребенка через МФЦ

Молодые мамы Петербурга смогут запросить выплату за первого ребенка через МФЦ

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге утвердили порядок получения выплаты на первого ребенка молодым мамам. С понедельника, 12 октября 2020 года, новоиспеченные родительницы в возрасте от 19 до 24 лет включительно смогут оформлять документы на компенсацию через МФЦ. Деньги предоставляются единовременно.

- Молодые мамы, родившие первого ребенка в период с 1 января 2020 года, могут обратиться в МФЦ для получения единовременной компенсационной выплаты. Постановление разработано в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга и направлено на предоставление дополнительных мер социальной поддержки молодым мамам, - рассказали в Смольном.

Напомним, что раньше компенсационная выплата предоставлялась только женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет. С 1 января 2020 года право на такую выплату получили и женщины в возрасте 19 лет.