МЧС предупреждает о снеге с дождем в Ленобласти

Мокрый снег с дождем ждут в Ленобласти 15 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снег с дождем может накрыть Ленинградскую область уже в ближайшие дни. О чувствительном ухудшении погоды жителей и гостей региона предупреждает местное управление МЧС.

- 15 октября на территории Ленинградской области местами на востоке ожидается дождь с мокрым снегом, - сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС отмечают, что в таких условиях увеличивается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Особенно на дорогах. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать интервал и дистанцию с соседними по потоку машинами.

Другое предупреждение от синоптиков и спасателей действует на вторник, 13 октября. В этот день на Петербург и Ленинградскую область опустится туман. Видимость на дорогах ухудшится, а влажность на асфальте увеличит тормозной путь.