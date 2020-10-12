Президент Санкт-Петербургского союза архитектров Олег Романов отмечает 75-летний юбилей

Александр Беглов поздравил с юбилеем Президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Олега Сергеевича Романова / Фото: СПбГАСУ

В понедельник, 12 октября 2020 года, 75-летний юбилей отмечает президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Сергеевич Романов. Поздравления члену градостроительного совета при правительстве города направил губернатор Александр Беглов.

- Вас знают как талантливого архитектора, профессионала своего дела. Ваши проекты, вызывающие большой интерес, удостоены высоких наград на фестивалях и конкурсах. Здания, возведенные по Вашему замыслу в Санкт-Петербурге, получили заслуженное признание коллег и общественности, – сказал Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что заслуженный архитектор России ведет большую научно-исследовательскую работу, воспитывает будущие поколения петербургских зодчих. Его мнение имеет большой вес и зачастую играет решающую роль в градостроительных дискуссиях.

Заслуги Романова - создание Мемориального комплекса "Невский пятачок", разработка Концепции развития Государственного Русского музея, Концепции современного использования фортов Кронштадта и многие другие значимые работы.