КАД полностью перекроют на развязке с Таллинским шоссе

КАД полностью перекроют в ночь с 13 на 14 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, автомобилисты. На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга снова ожидаются перекрытия. В ночь с 13 на 14 октября 2020 года дорожники полностью закроют участок трассы на развязки с Таллинским шоссе для работ с высоковольтными воздушными линиями. Перекрыто будет, как внешнее, так и внутренне кольца.

- В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, на период демонтажа и монтажа высоковольтных воздушных линий в течение ночи восемь раз будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на съезде из Санкт-Петербурга, с Таллинского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Продолжительность одного перекрытия составит не более пяти минут, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Полное перекрытие ожидается в ночь с 13 на 14 октября с 00:00 до 05:00 часов.