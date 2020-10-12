В ЗакСе внесли проект бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год

В Петербурге внесли на рассмотрение проект бюджета на 2021 год. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 12 октября, в Мариинском дворце внесли на рассмотрение проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В церемонии приняли участие спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров, председатель Комитета финансов Смольного Алексей Корабельников и председатель бюджетно-финансового комитета парламента Максим Яковлев.

Вячеслав Макаров отметил, что главная цель бюджетной политики на будущий год - социальная помощь горожанам, сохранение рабочих мест и поддержка здравоохранения.

- Все меры поддержки граждан, установленные Социальным кодексом Санкт-Петербурга, будут сохранены и закреплены в защищенных расходных статьях бюджета. Это касается всех - ветеранов, инвалидов, пенсионеров, многодетных и молодых семей, - отметил в своем выступлении Макаров. - Кроме того, мы должны не допустить экономического спада, не позволить положить городскую экономику «на лопатки».

Основные параметры проекта бюджета на 2021 год следующие. Доходы – 623,5 миллиардов рублей, расходы – 710,7 миллиардов. Дефицит составит 87,2 миллиарда. При этом на соцподдержку выделят почти трети объема бюджета – 195 миллиардов рублей. Расходы на образование составят 23% общей суммы, а на здравоохранение – 18%.