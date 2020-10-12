Квартиру артиста балета Мариинского театра обокрали в Санкт-Петербурге

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивает злоумышленника, обокравшего квартиру артиста балета Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга расследует квартирную кражу из артиста балета Мариинского театра. Днем в воскресенье, 11 октября 2020 года, танцор обратился в отделение с заявление о том, что в его отсутствие из жилья пропали деньги и ювелирные украшения.

- Инцидент произошел в квартире, расположенную на втором этаже девятиэтажного дома номер 126/1 на проспекте Энгельса. Со слов заявителя, с 8 утра 9 октября до 18 вечера 11 октября, пока хозяина не было дома, неизвестный вор подобрал ключи к входной двери и проник в квартиру, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.

Из квартиры артиста пропали 120 тысяч рублей и ювелирные изделия, точное количество которых уточнить не может.

На место выехали сотрудники полиции, которые осмотрели квартиру, сняли отпечатки пальцев, а также обуви. Возбуждено уголовное дело.