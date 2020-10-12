«Она бегала за мной с ножом»: историк Соколов рассказал, почему и как убил Анастасию Ещенко

Олег Соколов эмоционально описал вечер, в который произошла трагедия. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередное заседания по делу историка Олега Соколова состоялось 12 октября в Санкт-Петербурге. На нем экс-преподаватель СПбГУ снова рассказал, как произошло убийство его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. По словам историка, девушка гонялась за ним с ножом по квартире, а выстрели он случайно.

- Но когда я бежал, она бросилась на меня с ножом. Моя рука инстинктивно сама пошла и я автоматически выстрелил, видимо в ее сторону, - эмоционально рассказал Соколов во время дачи показаний на суде. - После этого я вообще ничего не помню. Я очнулся - я не помню через сколько времени. Я не представляю, что произошло.

Кроме этого историк сообщил и о любовнике, которого, якобы, имела убитая Анастасия Ещенко. Его Соколов назвал «бандитом».

При этом вину в самом убийстве он все же признал.