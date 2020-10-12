Пьяный мужчина поджег машину в Красносельском районе Санкт-Петербурга

Пьяный мужчина поджег машину соседа в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во дворе дома 5 по Петергофскому шоссе сгорел автомобиль. Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 19:32 часов в воскресенье, 11 октября 2020 года. Прибывшие на место спасатели потушили огонь, полицейские начали разбираться в произошедшем.

- Автомобиль сгорел на не охраняемой парковке. Машина "Фольксваген Пассат" 2001 года выпуска принадлежит 45-летнему мужчине, проживающему в в доме, где стояла машина, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

В результате пожара у машины обгорело заднее левое колесо, бампер, дверь и частично салон. Полицейские изъяли видео с камеры наблюдения, установленной на парадной, и по ней нему оперативно нашли подозреваемого.

Спустя полчаса правоохранители задержали 55-летнего жителя того же дома. Он был в очень пьяном состоянии.

Подозреваемого доставили в отдел для разбирательств. Известно, что ранее он уже три раза привлекался к уголовной отвественности.