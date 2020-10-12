Еще пятерых фигурантов «дела онкологов» отправили под арест

Фигурантов дела подозревают в перепродаже лекарств для онкобольных. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Еще несколько фигурантов так называемого «дела онкологов» узнали меру пресечения, под которой они будут ждать суда. В течение дня Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продолжал выносить решения и на данный момент принял их в отношении пяти человек. В из числе оказался и предполагаемый организатор схемы перепродажи лекарств для раковых больных.

- Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении неработающего Сергея Войтовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пока только Войтович получил реальный арест (до 7 декабря), остальные фигуранты дела, среди которых минимум три медсестры, в том числе из Ленинградского областного онкодиспансера и Научного центра радиологии и онкологии имени Грановского, остались под домашним арестом.

Такую же меру получили еще двое подозреваемых. Всего по «делу онкологов» задержаны 16 человек.