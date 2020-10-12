Чем больше заболевших тем выше зарплата: сколько зарабатывают курьеры по доставке еды

Пандемия подстегнула рост зарплаты курьеров доставки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пандемия коронавируса принесла множество неудобств и ограничений для жителей Санкт-Петербурга. Кроме ношения масок и различных запретов, многим пришлось надолго осесть дома. В этих условиях расцвели службы доставки продуктов и готовой еды. Дли них получилось как в поговорке: «кому война, а кому мать родна».

- После усиления масочного режима количество заказов растет на 10 % каждую неделю. В заказах стали чаще встречаться маски, антисептики и перчатки, - рассказали «Невским новостям» в одной из служб доставок.

Впрочем, на ситуацию повлияло и наступление осени. С ухудшением погоды горожане все чаще не хотят выходить на улицу.

С другой стороны, выросший объем работы принес дополнительный доход и курьерам. Если до начала пандемии предложенная зарплата составляла около 35 тысяч рублей, то сейчас - от 50 тысяч.

С другой стороны, легкими эти деньги не назовешь. Да и нагрузка, судя по развитию эпидситуации, меньше на курьеров не станет.